راكب يكشف للشرطة سبب فتحه باب طائرة خلال تحليقها فوق كوريا الجنوبية

الوكيل الإخباري - علّل الراكب الذي فتح مخرج الطوارئ لطائرة أثناء وجودها في الجو قبيل هبوطها، فعلته للشرطة الكورية الجنوبية بأنه كان يشعر بـ"الاختناق" وأراد الخروج "سريعاً" من الطائرة، وفق ما ذكرت شركة طيران "أسيانا إيرلاينز" لوكالة فرانس برس السبت.



وكانت الطائرة على علو يقرب من مئتي متر من البرّ عندما بادر الراكب الذي لم تُكشف هويته، إلى فتح مخرج الطوارئ الذي كان جالساً بجانبه.

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وأوضح الراكب المذكور الذي أوقفته شرطة دايغو لاستجوابه، أنه كان "في حالة توتر بعدما فقد وظيفته أخيراً"، على ما أفاد محقّق في الشرطة لوكالة فرانس برس.



ولفت المصدر إلى أن الراكب "شكا من تخطّي الرحلة الوقت المحدّد لها وشعر بأنه يختنق في داخل المقصورة"، كما "أراد الخروج سريعاً" من الطائرة.



وكان حوالى مئتي راكب موجودين في الطائرة لدى اقترابها من مدرج مطار دايغو الدولي في كوريا الجنوبية، على بعد حوالى 240 كيلومترا إلى جنوب شرق العاصمة سيول، خلال رحلة داخلية.



ويواجه الراكب احتمال السجن حتى عشر سنوات لانتهاكه القوانين المتعلقة بسلامة الطيران.



وفي مقطع فيديو قصير نشره أحد الركاب، يمكن رؤية حالة الذعر بين الركاب بسبب الهواء القوي الذي ضرب المقصورة بعد فتح أحد الأبواب أثناء تحليق الطائرة، وتطاير مساند الرأس القماشية في كل الاتجاهات. كما يمكن سماع صراخ.



وأظهر مقطع فيديو آخر انتشر عبر الشبكات الاجتماعية، هواءً عاتياً يعصف بركاب جالسين في الصف نفسه لمخرج الطوارئ، بجانب الباب المفتوح.



ونُقل حوالى عشرة ركاب إلى المستشفى بسبب مشكلات في التنفس، لكن لم تُسجّل أي إصابة بالغة أو أضرار فادحة، وفق وزارة النقل.



وأوضح مسؤول في وزارة النقل الكورية الجنوبية لوكالة فرانس برس أن هذه الحادثة على علمه هي "الأولى من نوعها" في تاريخ الطيران في البلاد.

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