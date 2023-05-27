السبت 27-05-2023
الوكيل الاخباري

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وتحذير من السيول يوم الاحد

الإدارة المحلية تعلن الطوارئ المتوسطة

الارصاد : أمطار رعدية على هذه المناطق خلال الساعات القادمة - صورة

الدفاعات الروسية تعترض صاروخي كروز "ستورم شادو" و19 صاروخا طراز "هيمارس"

المناطق الأكثر تأثراً بالعواصف الرملية في المملكة- أسماء

الدوريات الخارجية تكشف حالة الطرق في المملكة

عقل: توقعات بخفض أسعار المحروقات محلياً الشهر القادم من 4 -6.5 قروش

العراق يعلن عن مشروع ربط بري مع الأردن ودول الخليج وتركيا

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت

أردوغان يوجه رسالة هامة قبل بدء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية

السبت، 27-05-2023 04:20 م

راكب يكشف للشرطة سبب فتحه باب طائرة خلال تحليقها فوق كوريا الجنوبية

راكب فتح باب الطائرة


الوكيل الإخباري - علّل الراكب الذي فتح مخرج الطوارئ لطائرة أثناء وجودها في الجو قبيل هبوطها، فعلته للشرطة الكورية الجنوبية بأنه كان يشعر بـ"الاختناق" وأراد الخروج "سريعاً" من الطائرة، وفق ما ذكرت شركة طيران "أسيانا إيرلاينز" لوكالة فرانس برس السبت.

وكانت الطائرة على علو يقرب من مئتي متر من البرّ عندما بادر الراكب الذي لم تُكشف هويته، إلى فتح مخرج الطوارئ الذي كان جالساً بجانبه.

اضافة اعلان


وأوضح الراكب المذكور الذي أوقفته شرطة دايغو لاستجوابه، أنه كان "في حالة توتر بعدما فقد وظيفته أخيراً"، على ما أفاد محقّق في الشرطة لوكالة فرانس برس.


ولفت المصدر إلى أن الراكب "شكا من تخطّي الرحلة الوقت المحدّد لها وشعر بأنه يختنق في داخل المقصورة"، كما "أراد الخروج سريعاً" من الطائرة.


وكان حوالى مئتي راكب موجودين في الطائرة لدى اقترابها من مدرج مطار دايغو الدولي في كوريا الجنوبية، على بعد حوالى 240 كيلومترا إلى جنوب شرق العاصمة سيول، خلال رحلة داخلية.


ويواجه الراكب احتمال السجن حتى عشر سنوات لانتهاكه القوانين المتعلقة بسلامة الطيران.


وفي مقطع فيديو قصير نشره أحد الركاب، يمكن رؤية حالة الذعر بين الركاب بسبب الهواء القوي الذي ضرب المقصورة بعد فتح أحد الأبواب أثناء تحليق الطائرة، وتطاير مساند الرأس القماشية في كل الاتجاهات. كما يمكن سماع صراخ.


وأظهر مقطع فيديو آخر انتشر عبر الشبكات الاجتماعية، هواءً عاتياً يعصف بركاب جالسين في الصف نفسه لمخرج الطوارئ، بجانب الباب المفتوح.


ونُقل حوالى عشرة ركاب إلى المستشفى بسبب مشكلات في التنفس، لكن لم تُسجّل أي إصابة بالغة أو أضرار فادحة، وفق وزارة النقل.


وأوضح مسؤول في وزارة النقل الكورية الجنوبية لوكالة فرانس برس أن هذه الحادثة على علمه هي "الأولى من نوعها" في تاريخ الطيران في البلاد.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
البلوجر-سارة-محمد-مواقع-660x330

بعدما فقدت بصرها.. البلوغر المصرية سارة محمد تعلن خطوبتها - صور

الكهرباء-693x430

علماء أميركيون يكتشفون طريقة جديدة لتوليد الطاقة من الهواء

241175

مصمم إطلالة الملكة رانيا بحفل حناء رجوة يكشف تفاصيلها - فيديو

9eb61459-0d09-4643-afc4-df000f2cfc6e-768x470

شاهد هجوم كلب ضال على طفل في السعودية يتسبب في إصابته بجروح

ffb7b33a-c79e-4cce-a546-a0aa2a99013e-768x596

شاهد ريانة تسجل مرورها فوق الحرم المكي من الفضاء

image-768x612

شاهد سائق مركبة يدهس عدد كبير من قائدي الدراجات الهوائية في الكويت

أخبار متعلقة
Doc-P-1066769-638196598770037848

حفروا نفقا سريا تحت فندق.. عملية احتيال غريبة في كوريا الجنوبية