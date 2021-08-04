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الأربعاء، 04-08-2021 07:19 م

ربط شاب بمقعد الطائرة إثر اعتدائه على المسافرين في أمريكا ... فيديو

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الوكيل الإخباري - شهدت إحدى طائرات الركاب الأمريكية مشادة كلامية تطورت إلى اعتداءات على المسافرين قام بها أحد الأشخاص، الذي تم ربطه بمقعد الطائرة.

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وتضمن الحادث قيام شاب (22 عاما) بمحاولة الاعتداء على سيدتين من طاقم الطائرة، كما قام بلكم راكب آخر.


لكنه تم السيطرة على هذا الشاب بمساعدة ركاب آخرين، وقاموا جميعا بربطه بمقعد الطائرة مستخدمين حزام الأمان وشريط لاصق.


ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مقطع فيديو يظهر محاولة الشاب الاعتداء على الركابخلال رحلة على متن طائرة تابعة لشركة "فرونتير" كانت قادمة من فيلاديلفيا متجهة إلى ميامي، في الولايات المتحدة الأمريكية.


وتشهد رحلات الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية من حين إلى آخر حوادث مماثلة، كان آخرها على طائرة تابعة لنفس الشركة، الشهر الماضي، نتجت عن مشادة بين رجلين على متن الطائرة، إثر هبوطها في مطار ميامي.

 

 

سبوتنيك عربي



 




 

 


 

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