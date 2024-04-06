رجل إطفاء تركي يخلص نفسه من نيران حاصرته على سطح بناية

الوكيل الإخباري - تمكن رجل إطفاء تركي من إنقاذ نفسه بذكاء وشجاعة بعدما حاصرته النيران بأعلى بناية في ديار بكر، حيث استخدم خرطوم المياه للنزول من الطابق العاشر.

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وذكرت وسائل إعلامية تركية أن حريقا اندلع على سطح مبنى واقع في موقع بشارع بابا طاهر بمنطقة فرات بوسط منطقة كايابينار.



وفور التنبيه، تم إرسال العديد من فرق الإطفاء والفرق الطبية والشرطة إلى مكان الحادث. وبينما كانت الفرق تحاول السيطرة على الحريق بصعوبة، حوصر رجال الإطفاء خليل إسكيميش وجنكيز أوروج بالإضافة إلى عنصر آخر لم يذكر اسمه وسط النيران على السطح.



وقد انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرجلي الإطفاء على سطح المبنى في تركيا، وحسب المعلومات فإن إسكيميش قام باستخدم خرطوم المياه للنزول، وقد قامت الفرق الطبية بنقله إلى المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية له.



وبينما تمت السيطرة على الحريق بعد جهود طويلة، تم إنزال رجلي الإطفاء الآخرين من السطح بمساعدة الفرق. وقد تم فتح تحقيق في الحريق.

روسيا اليوم