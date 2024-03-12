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الثلاثاء، 12-03-2024 10:24 ص

شاهد فرقة نسائية توقظ سكان مرسين للسحور على قرع الطبول في تركيا

نعنعنع


الوكيل الإخباري - أيقظت فرقة نسائية السكان في إحدى بلديات ولاية مرسين التركية، على قرع الطبول والغناء لتناول السحور الأول من رمضان، كما اعتدن فعل ذلك منذ سنوات.

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وأيقظت الفرقة الإيقاعية، التي أنهت استعداداتها النهائية عشية شهر رمضان، السكان في إردملي على السحور باليوم الأول بأنشودة شعرية مصحوبة بقرع الطبول.

 

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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