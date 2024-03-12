شاهد فرقة نسائية توقظ سكان مرسين للسحور على قرع الطبول في تركيا

الوكيل الإخباري - أيقظت فرقة نسائية السكان في إحدى بلديات ولاية مرسين التركية، على قرع الطبول والغناء لتناول السحور الأول من رمضان، كما اعتدن فعل ذلك منذ سنوات.



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وأيقظت الفرقة الإيقاعية، التي أنهت استعداداتها النهائية عشية شهر رمضان، السكان في إردملي على السحور باليوم الأول بأنشودة شعرية مصحوبة بقرع الطبول.





Sahur vaktinin geleneksel habercileri davulcular ilk mesailerine başladı. Mersin Erdemli'de 11 Ayın Sultanı Ramazan’ın ilk sahurunda vatandaşları kadın Ramazan davulcuları manilerle uyandırdı. DAVULCULAR MESAİYE BAŞLADISahur vaktinin geleneksel habercileri davulcular ilk mesailerine başladı. Mersin Erdemli'de 11 Ayın Sultanı Ramazan’ın ilk sahurunda vatandaşları kadın Ramazan davulcuları manilerle uyandırdı. pic.twitter.com/s3TlCQkrfd March 11, 2024

روسيا اليوم