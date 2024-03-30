شاهد ضرب سيدة وسحلها في الشارع بتركيا

الوكيل الإخباري - انتشر فيديو لسيّدة وهي تتعرض للضرب وسط الشارع من قبل صاحب محل لبيع الهواتف بمنطقة الفاتح في إسطنبول بتركيا، بعد طلبها إعادة حافظة هاتف كانت قد اشترتها من محله التجاري.
وبحسب وسائل إعلام تركية، بدأت الحادثة حينما ذهبت سيدة لشراء حافظتي هاتف من أحد المحال التجارية فطلب صاحب المحل مبلغ 450 ليرة تركية مقابل الحافظتين، لكن السيدة أصرت على دفع 300 ليرة تركية، وهو المبلغ الذي اشترت غطائي الهاتف به.
لكن الخلاف بدأ حينما عادت السيدة للمتجر باليوم التالي راغبة في إعادة إحدى الحافظتين واستعادة مبلغ الشراء، ولم يتوصل الاثنان لاتفاق.
وقام الرجل بإلقاء إحدى حافظتي الهاتف أرضا، فيما اصطدمت السيدة بالطاولة، بدورها قامت السيدة بإلقاء حافظة الهاتف الأخرى على الأرض.
ومع تصاعد الشجار، ضرب صاحب المحل السيدة وأوقعها أرضا، ثم قام بسحبها من يدها محاولا أخذ الأموال. وبدأت السيدة في الصراخ فيما حاول المارة تهدئة الموقف، لكن لم يتدخل أحد.
وأثارت الواقعة حالة من الغضب الشعبي في المنطقة، وتوجه بعض الاشخاص إلى المتجر محاولين الوصول إلى صاحبه الذي لم يكن هناك، فقاموا بتكسير واجهة المحل وكتابة عبارات احتجاج على واجهته.
Fatih - Fatih Caminin hemen arka sokağı— Sosyal Bedevi (@SosyalBedevi27) March 26, 2024
Birgün önce 2 tane telefon
Kılıfı alan çarşaflı yaşlı kadın birgün sonra bir tanesini iade etmek
İstiyor sözde maganda kadını darp etmekle Kalmıyor.
ALLAH'a Kitaba da küfürler ediyor. 😡
Mübarek ramazan ayındayız Allah belanı versin. pic.twitter.com/pPfdI5V0hQ
🔴 İstanbul Fatih’te, çarşaflı yaşlı kadına saldıran şahısların dükkanı tahrip edildi.— Islamist Agenda (@islamistagenda) March 26, 2024
Dükkanın kepenklerine, “Allah, Kitabı ve Resü’lü canımızdan evladır” yazıldı. pic.twitter.com/vCVmuyqYNf
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة