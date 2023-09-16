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السبت، 16-09-2023 12:20 م

رجل استرالي يُقاضي مستشفى... ويُطالب بتعويض كبير ما القصّة؟

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الوكيل الإخباري - حاول رجل أسترالي مقاضاة أحد المستشفيات بعد أن ادعى أن مشاهدة زوجته وهي تلد طفليهما بعملية قيصرية جعلته يعاني من اضطراب عقلي.

واتخذ أنيل كوبولا إجراءات قانونية ضد مستشفى النساء الملكي في ملبورن، مطالبا بتعويض قدره مليار دولار بعد مشاهدة العملية القيصرية لزوجته في عام 2018.

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وقال إنه أصيب "بمرض ذهاني"، بعد أن رأى دماء زوجته، أدى إلى "انهيار زواجه".

ويزعم كوبولا أنه تم تشجيعه، أو السماح له، بمراقبة الولادة، وأنه أثناء القيام بذلك، رأى دماء زوجته .

وذكرت صحيفة "هيرالد صن" أن القاضي جيمس جورتون رفض الدعوى القضائية التي تقدم بها الرجل، ووصفها بأنها "إساءة استخدام للمحاكمة".

ووفقاً للحكم، لا يسمح القانون لأي شخص بالحصول على تعويضات عن الخسارة غير الاقتصادية ما لم تكن إصابته "إصابة جسيمة".

وخضع كوبولا لفحص طبي، وحددت اللجنة أن "درجة الضعف النفسي لا ترقى إلى مستوى الأذية التي يتحدث عنها".

 

لبنان 24 

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