رجل تركي يجمع ألف هاتف نقال.. صور

الوكيل الإخباري _ تمكن رجل تركي يدعى "سهاب الدين أوزجيليك" من جمع ألف هاتف جوال خلال 20 عاما من حياته.

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وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للرجل التركي مع هواتفه التي جمعها على مدار 20 عاما.







المصدر : سبوتنيك

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