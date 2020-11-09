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الإثنين، 09-11-2020 02:45 م

رجل تركي يجمع ألف هاتف نقال.. صور

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الوكيل الإخباري _ تمكن رجل تركي يدعى "سهاب الدين أوزجيليك" من جمع ألف هاتف جوال خلال 20 عاما من حياته.

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وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للرجل التركي مع هواتفه التي جمعها على مدار 20 عاما. 



 

 

المصدر : سبوتنيك 

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