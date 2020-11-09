رجل تركي يجمع ألف هاتف نقال.. صور

الوكيل الإخباري _ تمكن رجل تركي يدعى "سهاب الدين أوزجيليك" من جمع ألف هاتف جوال خلال 20 عاما من حياته.
وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للرجل التركي مع هواتفه التي جمعها على مدار 20 عاما.
[in photos] - Turkish #collector Sehabettin Ozcelik displays a thousand #cellphones in his home in #Van, eastern Turkeyhttps://t.co/AyozIiyZEz pic.twitter.com/lOHIuSsdDM— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) November 5, 2020
المصدر : سبوتنيك
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