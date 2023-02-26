رجل يحمل زوجته ويرميها بعرض البحر في اندونيسيا -فيديو

الوكيل الإخباري - تم تداول مقطع فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل يظهر رجلاً يرمي سيدة في البحر من على سفينة.
وتبين لاحقا أن الحادث وقع على سفينة على وشك الرسو في ميناء باكوهيني، جنوب لامبونج في إندونيسيا.
كاميرا مراقبة مثبتة في سفينة قرب ميناء باكوهيني في جزيرة سومطرة الأندونيسية التقطت لحظة قيام رجل بحمل زوجته بطريقة اعتقدوا أنها رومنسية لكنه رماها في البحر.
لا أحد يعرف لماذا قام بذلك لكن البعض يعتقد أنه يريد التخلص منها.توضح لقطات الفيديو امرأة تقف قرب مقاعد السفينة بينما يظهر رجل خلفها يتبين أنه زوجها، ويعمد بكل هدوء الى انتزاع حقيبتها من يدها ووضعها على كرسي دون مقاومة منها ويحملها.— إياد الحمود (@Eyaaaad) February 24, 2023
للوهلة الأولى ظن الركاب أن ما يشاهدونه هو عرض رومانسي من زوج لزوجته، إلى أن توجه بها لحافة السفينة ورماها في البحر. أصيب ركاب السفينة الآخرون بالذعر وهرعوا لإنقاذ زوجته والسيطرة عليه.
قبضوا عليه وتم إنقاذ الزوجة.pic.twitter.com/7VSDPtcduR
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