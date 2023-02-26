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الأحد، 26-02-2023 11:23 ص

رجل يحمل زوجته ويرميها بعرض البحر في اندونيسيا -فيديو

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الوكيل الإخباري - تم تداول مقطع فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل يظهر رجلاً يرمي سيدة في البحر من على سفينة.

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وتبين لاحقا أن الحادث وقع على سفينة على وشك الرسو في ميناء باكوهيني، جنوب لامبونج في إندونيسيا.

 

 

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