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السبت، 09-09-2023 05:52 م

رجل يعثر على طفل تائه منذ مدة وأهله صدموه بردهم في مصر

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الوكيل الاخباري- تداول مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو ظهر فيه رجل يروي قصة غريبة لعائلة رمت بفلذة كبدها في الشارع ورفضت استلامه.

ويقول الرجل ومعه الطفل الذي عثر عليه تائها، إن أهله رفضوا استلامه بعد التعرف عليه والتأكد منه بحجة أن لديهم عددا كبيرا من الأطفال ولا يحتاجون له.

ويضيف: "وصلت بيكم الإهانة والمذلة والجحد والكره لكدا، حد يرمي لحمه، لما عيل زي دا أبوه وأمه يرموه ويقولوا مش عاوزينه".

وأفاد بأنه طلب من أهل الطفل التنازل عنه وكتابة إقرار وسيقوم هو بتبنيه، ولكنهم رفضوا، وقالوا له "عاوز ترميه أرميه، عاوز تربيه ربيه لكن مفيش ورق".

كما أشار إلى أنه اقترح تقديم راتب شهري للعائلة للاهتمام بالطفل لكن أهله رفضوا.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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