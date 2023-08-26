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السبت، 26-08-2023 10:42 م

التفاصيل الكاملة لوفاة الطفلة المصرية مليكة التي أشعلت مواقع التواصل

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الوكيل الاخباري- لقيت طفلة تُدعى مليكة مصرعها إثر تناول مبيدًا حشريًا عن طريق الخطأ في حي بولاق الدكرور في مصر، وتم نقلها على الفور لأحد المستشفيات.

وتبين إصابة الطفلة التي لم يتجاوز عمرها عامين بالتسمم، وذلك دون وجود أي وجود شبهة جنائية، فما تفاصيل تلك الحالة؟

ابتلاع المبيدات الحشرية يسبب الوفاة
من الممكن أن تسبب أنواعًا عديدة من المبيدات الحشرية التسمم بعد ابتلاعها بالفم أو امتصاصها عن طريق الجلد، وتظهر بعض الأعراض التي تنذر بحدوث مشكلة، وتستمر عدة ساعات وحتى أيام.

وتساعد فحوصات الدم على اكتشاف التسمم، ومن ثم يصف الطبيب العلاج المناسب حسب كل حالة، وذلك حسبما نشر موقع "Health".

أعراض التسمم بالمبيدات الحشرية
-تدميع العينين.

-ضبابية الرؤية.

-زيادة إفراز اللعاب.

-التعرق الشديد.

-السعال.

-القيء.

-اضطرابات في حركة الأمعاء.

-انخفاض شديد في ضغط الدم.

-قلة معدل ضربات القلب.

-ضيق التنفس.

-ضعف العضلات والإعياء.

كيفية تشخيص التسمم بالمبيدات الحشرية
عادة ما يسأل الطبيب عن الأعراض التي يشكو منها المصاب، ويوجه بإجراء بعض تحاليل الدم للتأكد من التعرض للتسمم بالمبيدات الحشرية.

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علاج التسمم بالمبيدات الحشرية
في حال ابتلاع الشخص للمبيد الحشري، فيتم وضع أتروبين عن طريق الوريد لتخفيف أعراض التسمم، وتعزيز القدرة على التنفس وعمل وظائف القلب.

ويقوم الطبيب بقياس وظائف الرئتين، للتأكد من القدرة على التنفس بشكل جيد، كذلك يمكن أخذ بعض الأدوية الأخرى عن طريق الوريد لتعجيل تعافي الأعصاب.

 




 

 


 

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