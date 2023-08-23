شاهد صاعقة تلامس برج الساعة في مكة المكرمة

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مذهل يُظهر لحظة تلامس صاعقة برج الساعة في مكة المكرمة.



نشرت قناة الإخبارية على حسابها في تويتر الفيديو الذي يعرض المشهد المذهل، ويظهر البرق وهو يلامس أعلى برج الساعة الشهير في المكة المكرمة. وحقق الفيديو انتشارا واسعا وتفاعلا كبيرا بين المستخدمين.

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