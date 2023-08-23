الأربعاء 23-08-2023
الوكيل الاخباري

السلطات الإسرائيلية تجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلها

العثور على الطفل المختفي علي العقرباوي

العدل: إنجاز 453 مزادا إلكترونيا في تموز.. و1423 شقة و901 مركبة معروضة للبيع

ارتفاع أسعار الأرز عالمياً إلى مستويات قياسية

الأمير هاشم بن عبدالله نائباً للملك

الملك يبحث سبل تطوير الشراكة الثنائية مع أمريكا في مجالات الدفاع

الخارجية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطين اختبار للدول التي تنادي بحل الدولتين

الضمان: استمرار برنامج استدامة ++ وتقديم حوافز مالية من 30 إلى 400 دينار بشروط

التربية: يحق لطلبة التوجيهي الراغبين برفع المعدل إعادة عدد مفتوح من المباحث

الاحتلال يأخذ قياسات منزلين تمهيدا لهدمهما في الخليل

الأربعاء، 23-08-2023 11:24 ص

شاهد صاعقة تلامس برج الساعة في مكة المكرمة

20211014211542070


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مذهل يُظهر لحظة تلامس صاعقة برج الساعة في مكة المكرمة.

نشرت قناة الإخبارية على حسابها في تويتر الفيديو الذي يعرض المشهد المذهل، ويظهر البرق وهو يلامس أعلى برج الساعة الشهير في المكة المكرمة. وحقق الفيديو انتشارا واسعا وتفاعلا كبيرا بين المستخدمين.

اضافة اعلان

 

 

عربي 21 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
فلفلفلفل

شاهد طفلة تنجو من الدهس تحت عجلات شاحنة بطريقة صادمة في احدى الدول

download-1-27-768x576

شاهد سيول مكة تجرف سيارة في وسط الشارع

64e509df4236044a8f23af13

شاب عربي يغسل أسدا داخل مغسل سيارات ويثير الجدل- فيديو

8

وفاة طيار داخل الحمام خلال رحلة جوية.. وهذا ما حدث للطائرة !

اغاغااغا

صورتها أشعلت مواقع التواصل .. شاهد الزرافة الوحيدة في العالم بلا نقط

WhatsApp Image 2023-08-22 at 13.28.01

مصر: مواطن يعثر على مفاجأة داخل رغيف خبز -صورة

أخبار متعلقة
000-1-768x432

شاهد امرأة تركية تعتدي على رجل مسن في إسطنبول

بدر

جريمة بشعة تهز دولة عربية.. وشهود عيان يروون التفاصيل

ت

طالبة تبعث برسالة نصية لمعلمتها بعد 12 عاما لتعاتبها على ضربها لها والرد كان صادما