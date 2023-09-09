في قضية غريبة بمصر .. عصابة مختصة بسرقة الأبواب الحديدية للمقابر وبيعها

الوكيل الإخباري - فتحت النيابة العامة بمحافظة القليوبية شمالي مصر في قضية غريبة من نوعها، إذ تخصصت عصابة في سرقة الأبواب الحديدية للمقابر وبيعها.



ووفق سجلات مديرية أمن القليوبية، فقد تلقت الشرطة بلاغا من أهالي قرية شبرا شهاب التابعة لمركز القناطر الخيرية، بضبطهم شخصين خلال سرقتهما عدة أبواب حديدية خاصة بمقابر القرية.

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وقال مصدر أمني مصري ، إنه "بحضور رجال الشرطة وتسلمهم الشخصين المضبوطين اعترفا بتكوين عصابة مع شخص ثالث هارب، تخصصت منذ فترة في سرقة الأبواب الحديدية للمقابر لبيعها، نظرا لارتفاع أسعار الحديد".



ووفق المصدر، فإن "الأهالي حينما فوجئوا باختفاء أبواب المقابر الخاصة بالقرية أعدوا كمينا في الليل لمعرفة من يسرق الأبواب، وبالفعل تمكنوا من ضبط اثنين خلال تحميلهما الأبواب على تروسيكل، بينما هرب ثالث قبل تمكن السكان من ضبطه".

وأشار المصدر الأمني إلى أنه "تم ضبط 5 أبواب مع المتهمين، بالإضافة لمعدات مستخدمة في خلع الأبواب من أماكنها".

لبنان 24

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