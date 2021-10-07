الخميس 07-10-2021
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الخميس، 07-10-2021 09:42 ص

رسم لكلاي بـ الفلوماستر يباع بـ 425 ألف دولار - صورة

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الوكيل الإخباري - تم بيع رسم بالقلم اللباد (الفلوماستر) عن رياضة الملاكمة رسمه الملاكم الراحل محمد علي، بأكثر من 425 ألف دولار في مزاد بنيويورك أقيم يوم الثلاثاء الماضي، لأعماله الفنية غير المعروفة على نطاق واسع، والتي تجاوز بعضها عدة أضعاف التقديرات.

وكانت اللوحة المسماة «ستينج لايك بي» أو «إلسع كنحلة»، والتي رسمها على ورقة في عام 1978، أكثر الأعمال المطلوبة بين أكثر من 20 لوحة ورسماً لبطل الوزن الثقيل السابق، عكست اهتمامه بالعدالة الاجتماعية وبمسيرته كملاكم. وكانت التقديرات التي سبقت عملية البيع تشير إلى سعر يتراوح بين 40 و60 ألف دولار.

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وذكرت دار بونهامز للمزادات أن 26 لوحة فنية من عمل محمد علي بيعت مقابل 945524 دولاراً إجمالاً، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للتقديرات الأولية.


وشغف علي بالرسم لم يكن معروفاً‭‭‭ ‬‬‬بشكل كبير، لكنه كان يحب الرسم كوسيلة للاسترخاء بعد المباريات أو التدريب. وكانت بعض الأعمال المعروضة للبيع عبارة عن لوحات طبيعية تقليدية، بينما كان البعض الآخر عبارة عن رسوم شخصية تشبه الرسوم المتحركة.

 


 

المصدر - البيان 

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