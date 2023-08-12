رصد عشرات البرشاويات في سماء الإمارات.. والذروة يوم الأحد

الوكيل الإخباري- تمكنت "شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك"، المشروع المشترك بين وكالة الإمارات للفضاء ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، من تصوير عشرات الشهب التي ظهرت في سماء الدولة مساء أمس الجمعة، قبل ليلة أو ليلتين من ذروة زخة شهب "البرشاويات".



وتظهر في الصور، التي نجح المرصد في التقاطها، بعض المجموعات النجمية والتشكيلات مثل برج الثور والثريا.



وكان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، قد أفاد سابقاً بأن "البرشاويات" تنسب إلى المجموعة النجمية "برشاوس"، والتي أطلق عليه العرب "حامل رأس الغول"، وتصل ذروة هذه الزخات في 12 و13 أغسطس (آب) من كل عام، ويتجاوز عددها 100 شهاب في الساعة.



وتشير التوقعات الفلكية إلى أن الذروة البرشاويات سوف تحدث غداً الأحد، ما بين الساعة 2 فجراً و9 مساء بتوقيت غرينتش.

كما تشير التوقعات إلى أن الأرض ستعبر يوم الإثنين ما بين الساعة 1 و 02:45 صباحاً بتوقيت غرينتش (ليلة الأحد على الإثنين) حزاماً غبارياً انطلق من المذنب عام 68 قبل الميلاد، ويتوقع العلماء أن تكون هذه الظاهرة تستحق المتابعة.

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