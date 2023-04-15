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السبت، 15-04-2023 11:22 ص

رمى الأموال من السيارة.. رجل يترك عائلته مفلسة لسبب غريب في أمريكا

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الوكيل الإخباري - ألقى رجل أكواما من النقود من نافذة سيارته على أحد الطرق السريعة في ولاية أوريغون الأميركية، حيث حظي العديد من المارة منها، في مشهد غريب.

وأخبرت عائلة كولين ديفيس مكارثي، شرطة الولاية أنه استنزف حساباتهم المصرفية المشتركة لتمويل عرض الكرم الذي أقدم عليه، وتركهم مفلسين.

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وأظهرت لقطات إخبارية أن بعض الأموال كانت من فئة 100 دولار، مما يشير إلى وجود إجمالي كبير.


وقال مكارثي إنه ألقى الأموال من سيارته لأنه أراد "أن يبارك الآخرين بهدايا من المال".


وتوقف العشرات من المارة لأخذ الأموال، التي اختفت بالكامل تقريبا بعد ساعة من رميها.


وقالت الشرطة إنها حذرت مكارثي للتوقف عن إلقاء الأموال لأنه من الخطر على الناس الركض على الطريق السريع في الظلام.

 

سكاي نيوز 

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