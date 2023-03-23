الخميس 23-03-2023
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الخميس، 23-03-2023 03:50 م

زينة رمضان.. من أين جاءت الفكرة؟

زينة رمضان.. من أين جاءت الفكرة؟


الوكيل الإخباري - الروايات المتواترة تقول إن أصل زينة رمضان يعود إلى الصحابي الجليل تميم بن أوس الداري، حيث يعتقد أنه أول من رسخ فكرة زينة رمضان.

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وذلك عندما أنار المساجد بقناديل كل ليلة جمعة، باعتباره يومًا مقدسًا عند المسلمين، حسب ما جاء في كتاب "دليل الأوائل" للكاتب إبراهيم مرزوق.


وتشير الكثير من الروايات إلى أن الخليفة عمر بن الخطاب أول من زين المساجد وأنارها مع قدوم شهر رمضان، حتى يتمكن المسلمون من إحياء الشعائر الدينية أثناء الليل.


وتوضح أن فكرة تزيين الشوارع للاحتفال بشهر رمضان بدأت مع فترة عهد الدولة الطولونية، حيث أمر الخلفاء بتزيين الشوارع بالقناديل بجانب تزيين المساجد، حسب ما جاء في كتاب "أبوبكر الجصاص.. الإجماع دراسة في فكرته".

 

العين الإخبارية 

 




 

 


 

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