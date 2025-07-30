الأعنف منذ عقود.. زلزال يفجر تسونامي قبالة كامتشاتكا الروسية - فيديو

وقع الزلزال قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا على عمق 10 كيلومترات، ما تسبب بموجات تسونامي بارتفاع 3 إلى 4 أمتار، وصدرت على إثره تحذيرات في عدة دول، منها اليابان وهاواي وألاسكا.
وأكدت السلطات الروسية أنه لم تسجّل إصابات بشرية حتى الآن، رغم تسجيل أضرار مادية وإجلاء بلدة في سخالين. كما حذّرت الهيئة الجيوفيزيائية الروسية من هزات ارتدادية قوية قد تستمر شهراً.
This looks to be a much stronger tsunami then expected, this footage was taken from the same area that factory was seen, there is NOTHING left in that area, PLEASE TAKE THIS SERIOUSLY. #Russia #Tsunami #earthquake pic.twitter.com/fVRyUILR1k
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