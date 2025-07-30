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الأعنف منذ عقود.. زلزال يفجر تسونامي قبالة كامتشاتكا الروسية - فيديو

قفا
تعبيرية
 
الأربعاء، 30-07-2025 09:30 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالاً بلغت شدته 8 درجات ضرب منطقة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي في روسيا، اليوم الأربعاء، وُصف بأنه الأقوى منذ عقود.

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وقع الزلزال قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا على عمق 10 كيلومترات، ما تسبب بموجات تسونامي بارتفاع 3 إلى 4 أمتار، وصدرت على إثره تحذيرات في عدة دول، منها اليابان وهاواي وألاسكا.


وأكدت السلطات الروسية أنه لم تسجّل إصابات بشرية حتى الآن، رغم تسجيل أضرار مادية وإجلاء بلدة في سخالين. كما حذّرت الهيئة الجيوفيزيائية الروسية من هزات ارتدادية قوية قد تستمر شهراً.

 

 

 

 

ارم نيوز 

 
 
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