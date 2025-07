الأعنف منذ عقود.. زلزال يفجر تسونامي قبالة كامتشاتكا الروسية - فيديو

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالاً بلغت شدته 8 درجات ضرب منطقة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي في روسيا، اليوم الأربعاء، وُصف بأنه الأقوى منذ عقود.

اضافة اعلان



وقع الزلزال قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا على عمق 10 كيلومترات، ما تسبب بموجات تسونامي بارتفاع 3 إلى 4 أمتار، وصدرت على إثره تحذيرات في عدة دول، منها اليابان وهاواي وألاسكا.



وأكدت السلطات الروسية أنه لم تسجّل إصابات بشرية حتى الآن، رغم تسجيل أضرار مادية وإجلاء بلدة في سخالين. كما حذّرت الهيئة الجيوفيزيائية الروسية من هزات ارتدادية قوية قد تستمر شهراً.

pic.twitter.com/prbL61w5u7 إصابات طيفية وأضرار في #كامتشاتكا شرقي #روسيا جراء زلزال #إرم_نيوز July 30, 2025



This looks to be a much stronger tsunami then expected, this footage was taken from the same area that factory was seen, there is NOTHING left in that area, PLEASE TAKE THIS SERIOUSLY. #Tsunami #earthquake pic.twitter.com/fVRyUILR1k Alerts ⚠️This looks to be a much stronger tsunami then expected, this footage was taken from the same area that factory was seen, there is NOTHING left in that area, PLEASE TAKE THIS SERIOUSLY. #Russia July 30, 2025

#Terremoto Se registra sismo de 8.7 grados en Rusia, con epicentro a 122 km al este sureste de Petropavlosvky-Kamchatskiy pic.twitter.com/BOx3oSX9b8 July 30, 2025

#Tsunamiwarning #TsunamiWatch pic.twitter.com/FozJBd79Pz The first tsunami waves are starting to break along the coasts of Hokkaido, Japan!!! !!! #earthquake July 30, 2025