ساعة لآخر إمبراطور صيني تباع لقاء 5 ملايين دولار في مزاد - صورة

الوكيل الإخباري - بيعت بأكثر من خمسة ملايين دولار خلال مزاد أقيم يوم الثلاثاء في هونغ كونغ ساعة من نوع "باتيك فيليب" كان يمتلكها آخر إمبراطور للصين بويي.

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ثُمّنت الساعة بثلاثة ملايين دولار، لكنّ المزايدات التي دامت خمس دقائق خلال المزاد الذي أقامته دار "فيليبس" البريطانية وأسفرت عن ترسيتها على أحد الشراة لقاء 40 مليوناً من دولارات هونغ كونغي (أي ما يعادل 5.1 مليون دولار أميركي)، ووصل السعر الإجمالي شاملاً العمولة إلى 6.2 مليون دولار.





وكانت هذه الساعة ذات الرمز المرجعي 96 (أول موديل من الدار السويسرية المرموقة يحمل رمزاً مرجعياً) والتقويم القمري والمزينة برمز يمثل إحدى مراحل القمر، مُلكاً لإيسين جيورو بويي، آخر الأباطرة من سلالة تشينغ التي حكمت آخر إمبراطورية صينية.



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