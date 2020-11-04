سبب إنساني يدفع بلدة نيوزيلندية لإطفاء أنوارها

الوكيل الإخباري _ في محاولة لحماية طائر “ويستلاند” البحري من الانقراض ، قررت بلدة صغيرة في نيوزيلندا إطفاء أنوار شوارعها خلال الأسابيع المقبلة ، وذلك لان تلك الطيور يمكن أن تصاب بالارتباك نتيجة الأنوار الساطعة ، مما يجعلها تسقط على الأرض وتتعرض للخطر.

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وقد اشارت هيئة النقل النيوزلندية الى إنها ستحاول إطفاء أنوار الشوارع على امتداد 3.4 كيلومتر من الطريق السريع في بوناكايكي.. على الساحل الغربي لـ “ويستلاند”.



وأضافت الهيئة أنه “سيتم إطفاء الأنوار يوم الأحد، لتعود مجددا في العام الجديد”.





المصدر : الامارات نيوز

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