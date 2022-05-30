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الإثنين، 30-05-2022 04:42 م

سرقة 230 كيلوغراما من الجبن من شاحنة في ألمانيا

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الوكيل الإخباري-سُرق 230 كيلوجراما من الجبن من شاحنة كانت متوقفة عند محطة استراحة على أحد الطرق السريعة في ولاية زارلاند بغرب ألمانيا على مدار يومين.

وقالت الشرطة اليوم الاثنين إن الجناة تمكنوا من سرقة ما مجموعه 15 عبوة من الحجم الكبير من جبن إيدام بين مساء أول أمس السبت وصباح اليوم الاثنين.

وذكرت الشرطة أن اللصوص أزالوا أولا قفلا بلاستيكيا من المقطورة ثم فتحوا رفرف وحدة الشحن غير المقفلة، وتمكنوا من الوصول إلى الجبن.

ولم يتضح بعد كيف تمكن اللصوص من دخول الشاحنة الضخمة دون أن يلاحظهم أحد. ولم تتمكن الشرطة بعد من تحديد قيمة المنتجات المسروقة.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يُسمح في ألمانيا أيام الآحاد للشاحنات التي يزيد وزنها عن 7.5 طن بالسير على الطرق السريعة، لذلك غالبا ما يضطر السائقون إلى التوقف في محطات الاستراحة.

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