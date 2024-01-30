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الثلاثاء، 30-01-2024 12:29 م

سمكة قرش تهاجم طفلا وتلتهم ساقه في جزر البهاما

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الوكيل الإخباري - ظهرت لقطات جديدة تحبس الأنفاس لتعرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات لعضة سمكة قرش بساقه أثناء السباحة في أحد منتجعات جزر البهاما.

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وبدأت القصة عندما شق الصبي طريقه إلى أرضية المسبح مع مرافقيه بينما كان يرتدي أيضاً خوذة بيضاء كبيرة وأسطوانة أكسجين ثقيلة، وذلك ضمن فعالية السباحة مع أسماك القرش التي يوفرها المنتجع.

 

وبدأ اثنان من أسماك قرش الشعاب المرجانية بالسباحة حوله بقوة، قبل أن يندفع أحدهما بين ساقيه.

وأفاد المنتجع بأن هذا تسبب في فقدان الصبي الصغير لقدمه.

وشوهد بعد ذلك الصبي وهو يلتقطه الموظفون من الماء بينما سُمعت المرأة التي تصور الفيديو وهي تقول: "لقد تعرض للعض، لقد عضته سمكة قرش يا أمي".

وعقب الحادث نقل الصبي على الفور إلى المستشفى وحالته خطيرة لكنها مستقرة، ثم نقل جواً من المستشفى إلى ماريلاند لمواصلة الرعاية.

 

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