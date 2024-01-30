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الثلاثاء، 30-01-2024 10:52 ص

شاهد أول رؤية لسمكة قرش بيضاء حديثة الولادة في المحيط الهادئ

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الوكيل الإخباري - سجل مخرج أفلام عن الحياة البرية وطالب في علم الأحياء حدثا استمر العلماء في البحث عنه لفترة طويلة: أول لمحة على الإطلاق لسمكة قرش بيضاء كبيرة حديثة الولادة.

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وعادة ما يكون لون أسماك القرش البيضاء (Carcharodon carcharias) رماديا من الأعلى مع بطن أبيض فاتح. وتنتج الإناث الحوامل "حليب الرحم"، وهو سائل حليبي مصفر تستهلكه الأجنة.

وشهد غاونا العديد من أسماك القرش الحوامل على ما يبدو في المنطقة نفسها. لذلك برز له القرش الأبيض اللامع على الفور عندما ظهر على السطح.

 

 

 

ويقول غاونا، الذي يستخدم موقع The Malibu Artist عبر الإنترنت: "في هذا اليوم، غاص أحدها، وبعد فترة وجيزة، ظهر هذا القرش الأبيض بالكامل. ليس من المبالغة استنتاج من أين جاء".


ولم يتم بعد تأكيد رؤية سمكة قرش بيضاء حديثة الولادة، على الرغم من أن غاونا والمعد المشارك فيليب ستيرنز، عالم أحياء أسماك القرش في جامعة كاليفورنيا ريفرسايد، نشرا النتائج في مجلة خاضعة لمراجعة النظراء.

 

وعلاوة على ذلك، يضيف هذا الاكتشاف إلى التقارير السابقة لعام 2020 عن أصغر سمكة قرش بيضاء معروفة، يبلغ طولها مترا واحدا فقط ويعتقد أنها حديثة الولادة، والتي تم اصطيادها قبالة ساحل المحيط الهادئ بالقرب من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

 

 

 روسيا اليوم

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