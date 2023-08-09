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الأربعاء، 09-08-2023 07:02 م

سيدة أمريكية تنجو من هجوم ثعبان بطريقة غريبة

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الوكيل الإخباري- نجت سيدة أمريكية من سكان ولاية تكساس من هجوم فريد، بعدما سقط عليها ثعبان من السماء أثناء تقليمها لأشجار حديقتها، فيما يعتقد أن صقرا أسقطه عليها خطأً عندما كان يحلق في الأجواء.

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ونقلت قناة NBC News عن السيدة أن صقرا هاجمها محاولا تلقف الثعبان الذي التف حول ذراعها، بعدما "سقط عليها من العدم".

وقالت السيدة في حديث للقناة: "سقط علي ثعبان من العدم والتف حول ذراعي بقوة، وعندما حاولت التخلص منه ملوحة بذراعي في الهواء، هاجمني صقر محاولا انتزاع الثعبان، وتسبب لي بعدد من الخدوش في يدي".

وأشارت السيدة إلى أن الصقر هاجمها ما لا يقل عن 4 مرات، قبل أن يتمكن من تلقف الثعبان، ثم يحلق بعيدا، فيما نقلها زوجها بشكل مستعجل جراء ذلك إلى المستشفى.

وقد أصيبت السيدة بالعديد من الجروح العميقة في ساعدها إلى جانب كدمات، حيث كانت محظوظة لأنها لم تتعرض للدغ، إلا أنها عثرت على آثار لسم الثعبان على نظارتها التي تضررت خلال الهجوم.

وبحسب للقناة، اعتبر جيران السيدة أنها يجب أن تكون الشخص الأسوأ حظا في العالم حتى تتعرض لهجوم من قبل ثعبان وصقر في آن واحد، لكنها ردت بأنها " تعتبر نفسها الأكثر حظا كونها نجت من الهجومين معا".

 




 

 


 

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