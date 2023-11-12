الأحد 12-11-2023
الوكيل الاخباري

دفاع مدني غزة لـ الوكيل : جميع خدماتنا ستنتهي قريباً وسنقف عاجزين

سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم الأحد

شاهد : القسام توثق بالفيديو عمليتين ضد جنود الاحتلال بالضفة

ادارة بايدن تطلب توضيحا بشأن تصريحات نتنياهو

4 شهداء في غارة إسرائيلية على دير البلح

الاحتلال يشن غارة جديدة على مدرسة تؤوي نازحين

الاحتلال ينفذ مداهمات ويعتقل فلسطينيين بالضفة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الأوكراني الوضع على الجبهة

القدرة لبرنامج الوكيل: الاحتلال يستهدف مجمع الشفاء بشكل مركز منذ 36 ساعة - فيديو

عاجل

دفاع مدني غزة لـ الوكيل : جميع خدماتنا ستنتهي قريباً وسنقف عاجزين

الأحد، 12-11-2023 08:39 ص

شاهد... أسد يهرب من السيرك ويثير الذعر قرب روما

Doc-P-1129402-638353698530138879


الوكيل الإخباري - هرب أسد من سيرك بالقرب من روما وأثار حالة من الذعر، وقد فشل الأطباء البيطريون في تخديره والقبض عليه.

اضافة اعلان

 

وظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للأسد، المعروف باسم "كيمبا"، وهو يتجول في الأحياء.

 

وقام المتفرجون المذعورون بتصوير الحيوان الفارّ من الخدمة من داخل منازلهم وهو يشق طريقه عبر الظلام.


كما أطلق ثلاثة أطباء بيطريين مسلحين ببنادق مهدئة النار على الأسد لكنهم فشلوا في تخديره وإلقاء القبض عليه. 

 

 

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3ipj-16-730x438

لوحة 'امرأة الساعة' لبيكاسو تُباع بمبلغ قياسي في نيويورك - صورة

85392-غرفة-الاطفال

حفاظا على سلامته...أغراض وقطع ديكور لا يجب توافرها في غرفة الطفل

Doc-P-1128743-638352334573940734

طالب يدخل الجامعة من الابتدائية مباشرة بقرار حكومي في مصر

170303091100372~bottle

عثر على رسالة في زجاجة على الشاطئ رُميت في البحر قبل 26 عاما بالمحيط الاطلسي

غاغاغاغاغافثقب

لهذا السبب.. 'غاز الضحك' ممنوع في بريطانيا

143-204903-the-rock-largest-white-diamond-price-fabulous-2

بسعر خيالي.. تعرف على أغلى ماسة تمّ بيعها هذا العام في جنيف - صور