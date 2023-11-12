شاهد... أسد يهرب من السيرك ويثير الذعر قرب روما

الوكيل الإخباري - هرب أسد من سيرك بالقرب من روما وأثار حالة من الذعر، وقد فشل الأطباء البيطريون في تخديره والقبض عليه.
وظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للأسد، المعروف باسم "كيمبا"، وهو يتجول في الأحياء.
وقام المتفرجون المذعورون بتصوير الحيوان الفارّ من الخدمة من داخل منازلهم وهو يشق طريقه عبر الظلام.
كما أطلق ثلاثة أطباء بيطريين مسلحين ببنادق مهدئة النار على الأسد لكنهم فشلوا في تخديره وإلقاء القبض عليه.
JUST IN: A lion roams the streets of Ladispoli, Rome, Italy. pic.twitter.com/EnkNzxNFV7— Insider Corner (@insiderscorner) November 11, 2023
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