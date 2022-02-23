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الأربعاء، 23-02-2022 10:34 ص

شاهد: أغلى قصر في العالم يباع في مزاد علني بعد إفلاس مالكه

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الوكيل الإخباري - عرض بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة واحد من أغلى قصور العالم للبيع، بعدما تخلّى عنه مالكه نيل نيامي الذي أعلن إفلاسه فاقداً بالتالي حلمه بأن يُباع المنزل بسعرٍ يقدر بـ 500 مليون دولار.

القصر الذي أُطلق عليه تسمية "ذا ون" يشغل مساحة 10 آلاف متر مربع في حي بيل إير الراقي بالمدينة، ويحتوي القصر على 21 غرفة نوم، والعديد من صالات الاستقبال الفاخرة والمصاعد والمطابخ المجهّزة وصالة بولينغ وصالة عرض سينمائي، إضافة إلى خمسة حمامات سباحة وملعب غولف ومنتجع صحي وصالة ألعاب رياضة ومرآب يتسع لعشرات السيارات، بحسب "يورونيوز".

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المؤسسة لشركة العقارات "وليامز أند ويليامز"، راين ويليامز، تقول عن القصر: إنه "أفخم قصر شاهدته في حياتي المهنية، ناهيك على أنه شيّد في أرقى أحياء المدينة".

وتلفت سيدة الأعمال ويليامز الانتباه إلى أن القصر معروضٌ للبيع بسعر يقدر بـ 295 مليون دولار، مشددة على أن هذا المبلغ يعدّ "صفقة جيدة جداً" لمن سيشتريه.

وكان نيامي اشترى العقار قبل عشر سنوات بهدف بناء أكبر منزل في الولايات المتحدة خلال مدة خمس سنوات، ولكنّ تمّ تأجيل موعد الانتهاء من أعمال البناء والإكساء بسبب مشكلات تتعلق بالتمويل، وخلال هذه المدّة تراكمت الديون على نيامي فأعلن عن طرحه للبيع، لكنّه لم يكن يجد للقصر راغباً.

 

 

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