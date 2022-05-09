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الإثنين، 09-05-2022 10:25 ص

شاهد..السماء تتلون بالأحمر وتثير الهلع في الصين

سبب-تسمية-الصين


الوكيل الإخباري - أثار مشهد غريب لسماء حمراء دموية اللون فوق مدينة بالقرب من شنغهاي الصينية الهلع والخوف بين السكان.

وتُظهر اللقطات التي التقطها سكان تشوشان الواقعة في مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين، تحول سماء الليل إلى درجات اللون البرتقالي والأحمر وسط طبقة كثيفة من الضباب.

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ووثقت مقاطع الفيديو على منصات اجتماعية في الصين الظاهرة التي حدثت يوم 7 مايو.


وردا على التكهنات التي تداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، أوضح مكتب الأرصاد الجوية في تشوشان أنه لم يكن شيئا خارق للطبيعة.


وقال متحدث: "بالأمس كان ضبابيا تماما وكانت السحب تتشكل على ارتفاع منخفض"، مضيفا أن "هذه ظاهرة ناتجة عن انكسار الضوء".


وبحسب وسائل إعلام صينية، وأكدت شركة صيد محلية أن انكسار الضوء جاء من أحد قوارب الصيد الخاصة بها.


وقال نائب مدير الشركة: "الأضواء الحمراء جاءت من قوارب الصيد الخاصة بنا.. قمنا بتشغيلها عند اصطياد سمك الصوري".


وتابع قائلا: "الضوء الأحمر انكسر من فوق سطح الماء وسطع في السماء مسببا ظاهرة تشبه السراب.. إنه شائع جدا خاصة حول المناطق الساحلية".

 

 

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