شاهد انهيار وصراخ امرأة لحظة استخراج جثث أبنائها الثلاثة بعد غرقهم أمام عينها بإسطنبول

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو ردة فعل أم سورية لحظة انتشال جثث أبنائها الثلاثة الذين غرقوا في بحيرة سيليفري في إسطنبول.

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وأظهرت اللقطات الأولى من الفيديو الأم وهي تجلس على الشط في انتظار خروج الجثامين، فيما ظهر بعد ذلك رجال الأمن يحملون جثث الأطفال.



وأبان الفيديو الأم وهي تبكي وتصرخ بحرقة أمام جثث أبنائها بعد انتشالهم ووضعهم على الشط.



وقالت وسائل إعلام تركية إن الأطفال الثلاثة قضوا غرقا أثناء سباحتهم بمنطقة “سيليفري” في إسطنبول.





Suriyeli anne, Silivri’de gölete giren 3 çocuğunu birden kaybetti.



Şu görüntüye bile o kadar aşağılık yorumlar yapmışlar ki…



Allah belanızı versin demekten başka bir şey geçmiyor içimden.



pic.twitter.com/hI4MMdA2t3 Bu nasıl bir acı, nasıl bir acı, nasıl bir acı…Suriyeli anne, Silivri’de gölete giren 3 çocuğunu birden kaybetti.Şu görüntüye bile o kadar aşağılık yorumlar yapmışlar ki…Allah belanızı versin demekten başka bir şey geçmiyor içimden. July 19, 2023

المرصد

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