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الخميس، 20-07-2023 04:27 م

شاهد انهيار وصراخ امرأة لحظة استخراج جثث أبنائها الثلاثة بعد غرقهم أمام عينها بإسطنبول

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو ردة فعل أم سورية لحظة انتشال جثث أبنائها الثلاثة الذين غرقوا في بحيرة سيليفري في إسطنبول.

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وأظهرت اللقطات الأولى من الفيديو الأم وهي تجلس على الشط في انتظار خروج الجثامين، فيما ظهر بعد ذلك رجال الأمن يحملون جثث الأطفال.

وأبان الفيديو الأم وهي تبكي وتصرخ بحرقة أمام جثث أبنائها بعد انتشالهم ووضعهم على الشط.


وقالت وسائل إعلام تركية إن الأطفال الثلاثة قضوا غرقا أثناء سباحتهم بمنطقة “سيليفري” في إسطنبول.

 

 

 

المرصد 

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