شاهد 'تسجيلات صوتية مؤرقة' من النظام الشمسي!

الوكيل الإخباري - من المفترض أن يكون فراغ الفضاء صامتا. فهناك، حيث تكون الذرات متباعدة جدا ولا تسمح بانتشار الموجات الصوتية، يتم إخماد أي صوت قبل أن يبدأ.



لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن استخلاص أي صوت. وفي الواقع، إذا تمكنا من سماعها فقط، فإن بعض أجسام النظام الشمسي ستصدر ضجيجا يصم الآذان. كما يمكن تحويل موجات البلازما حولها.

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وتتشكل موجات البلازما عندما تصبح الإلكترونات محاصرة في خطوط المجال المغناطيسي حول الأجسام الكبيرة مثل الكواكب، وتتحرك نحو الأسفل بشكل حلزوني.



وإذا قمنا بتحويل ترددات موجات البلازما إلى صوت، فيمكننا سماع "صرخاتها المخيفة".

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