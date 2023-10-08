نجاح إطلاق أول صاروخ إسباني تملكه شركة خاصة

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة "بي إل دي سبايس" الإسبانية، يوم السبت، بنجاح صاروخها الصغير "ميورا-1" من جنوب إسبانيا، في خطوة أولى نحو ابتكار صاروخ صغير سيجعل إسبانيا تنضم إلى مجموعة الدول الناشطة في المجال الفضائي.

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وتمّت عملية إطلاق الصاروخ التي بثّها موقع "بي ال دي سبايس" عند الساعة 2,19 ( 00,19 بتوقيت غرينتش) من قاعدة عسكرية في محافظة وِلبا.



وأكدت الشركة في بيان، أنّها تمت "بنجاح" وحققت كل "أهدافها التقنية".



ووصل الصاروخ الذي يزن 2,5 طن إلى ارتفاع 46 كيلومتراً فوق خليج قادس، وهو علوّ كافٍ للابتعاد عن الغلاف الجوي لكن ليس بما يكفي للدوران حول الأرض.



وكما كان مخططاً، أنهى الصاروخ رحلته بعد خمس دقائق في المحيط الأطلسي، حيث أرسلت الشركة فريقاً لاستعادته.



وأكد المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "بي ال دي سبايس" راوول توريس أن "هذا الإطلاق هو ثمرة عمل استمر أكثر من 12 عاماً"، واصفاً عملية الإطلاق بـ"التاريخية". وقالت الشركة إن إسبانيا باتت مع هذه الرحلة "الدولة العاشرة في العالم التي تمتلك قدرة فضائية مباشرة".



وكان إطلاق "ميورا-1"، وهو صاروخ يبلغ ارتفاعه 12 متراً، أُرجئ مرة أولى في 31 مايو بسبب رياح قوية، ثم مرة ثانية في 17 يونيو بسبب مشكلة في أحد أنابيب إمدادات الطاقة.



واحتراماً للقانون المتعلق بالوقاية من حرائق الغابات في ظل درجات حرارة مرتفعة وجفاف حادّ، أعلنت "بي ال دي سبايس" أخيراً تأجيل إلى الخريف هذه الرحلة دون المدارية الأولى في تاريخ إسبانيا.

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