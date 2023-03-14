شاهد.. توأم بحجم كف اليد يدخل موسوعة غينيس!

الوكيل الإخباري - دخل توأم بحجم كف اليد موسوعة غينيس للأرقام القياسية، باعتبارهما الأخف وزنا والأقل عمرا عند الولادة.

اضافة اعلان

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية، فإن الأبوين شاكينا راجيندرام (35 عاما) وكيفين ناداراجاه (37 عاماه) أبلغهما الأطباء أن التوأم المنتظر لن يتمكنا من البقاء على قيد الحياة بعد الولادة، بعد أن كان لزاما أن تلد بينما لم يمض على حملها سوى 21 أسبوعا و5 أيام فقط، أي قبل موعد الولادة بنحو أربعة أشهر.



وأشار تقرير الشبكة الى أن الأبوين انتقلا إلى مستشفى ماونت سايناي المتخصص في تورنتو المتخصص في هذا النوع من الولادة، وكانت الأم عازمة على إبقاء حملها بضعة ساعات أخرى.





البيان

اظهار أخبار متعلقة

