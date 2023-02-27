شاهد ثلوج فوق رمال الصحراء في ليبيا .. ما القصّة؟

الوكيل الإخباري - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور زعم ناشروها أنها تظهر تساقط الثلوج حديثاً في صحراء ليبيا.



وتُظهر الصور مشاهد من صحراء كست الثلوج رمالها، فيما علق ناشروها بالقول: "منظر غير عادي لأول مرة تمتزج رمال الصحراء بالثلوج في ليبيا .



وجاء تداول هذه الصور بالتزامن مع نشر وسائل إعلام أخباراً عن تساقط الثلوج في عدة مناطق ليبية. إلا أن الصور التي انتشرت قديمة ولم تلتقط حديثاً في ليبيا.

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