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الإثنين، 27-02-2023 01:18 م

شاهد ثلوج فوق رمال الصحراء في ليبيا .. ما القصّة؟

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الوكيل الإخباري - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور زعم ناشروها أنها تظهر تساقط الثلوج حديثاً في صحراء ليبيا.

وتُظهر الصور مشاهد من صحراء كست الثلوج رمالها، فيما علق ناشروها بالقول: "منظر غير عادي لأول مرة تمتزج رمال الصحراء بالثلوج في ليبيا . 

وجاء تداول هذه الصور بالتزامن مع نشر وسائل إعلام أخباراً عن تساقط الثلوج في عدة مناطق ليبية. إلا أن الصور التي انتشرت قديمة ولم تلتقط حديثاً في ليبيا.

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