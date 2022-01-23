شاهد..جزيرة في إيطاليا تظهر من السماء على شكل رجل

الوكيل الإخباري - التقط المصور الإيطالي بيو أندري بيري مشهدا رائعا لبلدة تأخذ شكلا فريدا عند النظر إليها من السماء، حيث تبدو على شكل رجل ضخم وغريب الشكل.

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صور المصور الإيطالي بلدة صغيرة في جزيرة صقلية الإيطالية بواسطة كاميرا محمولة جوا (درون)، حيث ظهرت البلدة بشكل غريب على شكل رجل قد بسط ذراعيه ورجليه على الأرض.





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