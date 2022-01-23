شاهد..جزيرة في إيطاليا تظهر من السماء على شكل رجل

الوكيل الإخباري - التقط المصور الإيطالي بيو أندري بيري مشهدا رائعا لبلدة تأخذ شكلا فريدا عند النظر إليها من السماء، حيث تبدو على شكل رجل ضخم وغريب الشكل.
صور المصور الإيطالي بلدة صغيرة في جزيرة صقلية الإيطالية بواسطة كاميرا محمولة جوا (درون)، حيث ظهرت البلدة بشكل غريب على شكل رجل قد بسط ذراعيه ورجليه على الأرض.
بلدة تظهر من السماء على شكل رجل.. فيديوhttps://t.co/8ysVlPEmDB#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/QIutCyvS26— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 22, 2022
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