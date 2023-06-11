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الأحد، 11-06-2023 03:22 م

شاهد حريق هائل في مركب سياحي بالبحر الأحمر

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الوكيل الإخباري - تم إنقاذ 14 سائحًا وطاقم مركب سياحي في البحر الأحمر بعد حدوث حريق خلال رحلتهم من مدينة مرسى علم إلى مارينا بورتو، فيما يبقى ثلاثة سائحين بريطانيين في عداد المفقودين.

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وتم تعزيز الاستعدادات في مستشفيات مرسى علم والغردقة لاستقبال الركاب الذين تم إنقاذهم والتأكد من حالتهم، فيما تواصل السلطات جهود البحث عن المفقودين.


تم إنقاذ الركاب والطاقم بواسطة لنش يدعى “بلو”، وأظهرت التحقيقات أن المركب السياحي يحمل رقم 2924 سفاري تسجيل الإسكندرية وكان يتوجه إلى منطقة الفستون شمال مدينة مرسى علم.

 

وتم إخطار الجهات المختصة لبدء التحقيق في الحادث.

 

 

المرصد

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