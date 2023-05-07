الأحد 07-05-2023
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الأحد، 07-05-2023 10:57 ص

شاهد ردة فعل الامير هاري اثناء اصطدامه بمصور

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الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو لحظة اصطدام الأمير هاري بمصور خلال حفل تتويج والده تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، أمس يوم السبت.

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وأبان الفيديو القصير لحظة مرور الأمير هاري غير منتبها بسبب سؤال مراسلة على ما يبدو، بينما كان المصور مندمجا في التقاط الصور فحدث اصطدام خفيف بينهما تداركه الثنائي سريعا وتدخل فيه الحراس الشخصيين للأمير الذين ابعدوا المصور سريعا وانتهى الموقف بالاعتذار وكلا مر في طريقه.


 

 

المرصد 

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