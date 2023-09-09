شاهد رعب وهروب مدعوين في حفل زفاف لحظة وقوع زلزال المغرب

الوكيل الإخباري - ساد الهلع والرعب بين مدعوين لحضور حفل زفاف في المغرب عند وقوع الزلزال المروع.

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وأظهر مقطع فيديو لحظة هروب المدعوين من حفل الزفاف وسط ارتفاع أصوات صراخهم عند وقوع الزلزال الذي رج أرجاء المكان.



وشهدت المغرب، زلزالا قويا ضرب البلاد ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وإلحاق أضرار بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية.

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