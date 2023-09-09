السبت 09-09-2023
الوكيل الاخباري

توضيح صادر عن أمانة عمان الكبرى

الامن العام : وفاة مواطن سقط من أعلى منزله

تنظيم بطولة كأس الأردن للقوس والسهم

بالصور.. شاهد لقطات من آثار زلزال المغرب المُدمر

توصية مرتقبة حول تحديد ساعات فتح وإغلاق المحلات بعمان

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الملكة رانيا العبدالله: نقف الى جانب أهلنا في المغرب

المغرب: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 820 وفاة و672 إصابة

الأردن يشارك بالمؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة

الصفدي وآل الشيخ: علاقة أردنية سعودية متجذرة وتاريخ وحاضر ومصير مشترك

السبت، 09-09-2023 01:44 م

شاهد رعب وهروب مدعوين في حفل زفاف لحظة وقوع زلزال المغرب

c728ca63-58ab-4748-ba20-bf65728185d4


الوكيل الإخباري - ساد الهلع والرعب بين مدعوين لحضور حفل زفاف في المغرب عند وقوع الزلزال المروع.

اضافة اعلان


وأظهر مقطع فيديو لحظة هروب المدعوين من حفل الزفاف وسط ارتفاع أصوات صراخهم عند وقوع الزلزال الذي رج أرجاء المكان.

وشهدت المغرب، زلزالا قويا ضرب البلاد ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وإلحاق أضرار بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ثور هائج -(أرشيفية)

ثور هائج يقتحم محل حلاقة في العراق - فيديو

Doc-P-1105646-638298540490318157

فيديو يرصد اللحظات الأليمة.. هذا ما حدث في أشهر مآذن المغرب!

depositphotos_3670776-stock-photo-paragliding-1

شاهد لحظات مرعبة لـ شخص تعطلت مظلته في سماء المملكة العربية السعودية

5c653f4c95a59782168b4586

جسم ذهبي غامض في قاع المحيط - صورة

download-2-6-768x511

جريمة بوضح النهار في الكويت سلب واعتداء على الوافدين - فيديو

WhatsApp-Image-2023-09-08-at-5.43.24-PM

سقوط لوحة على مذيع وضيفه أثناء لقاء تلفزيوني في السعودية - فيديو

أخبار متعلقة
64f878404c59b7659f7ec871

حادث مأساوي أثناء حفل زفاف في تركيا- فيديو

هنهنهنهن

شاهد مشاجرة بين المعازيم أثناء تناولهم الطعام في حفل زفاف بإنجلترا

f1280x720-346982_478657_5050-768x432

شاهد نهاية مأساوية لامرأة أرادت الهرب عبر نافذة خلال زلزال كولومبيا