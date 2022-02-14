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الإثنين، 14-02-2022 11:10 ص

شاهد..شرطة يهبون لنجدة طفل أميركي سقط في بحيرة متجمدة

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الوكيل الإخباري - هب أربعة من رجال الشرطة لمساعدة طفل كان يستغيث من الغرق في بحيرة متجمدة بولاية يوتا الأميركية.

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لكن المهمة لم تكن سهلة، فغرق ضباط الشرطة الأميركية الأربعة لبعض الوقت قبل أن يتم إنقاذهم.

 

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، السبت، أن الضابط الأربعة بالإضافة إلى المراهق خرجوا من هذه المحنة سالمين.

 

 

 

لبنان 24

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