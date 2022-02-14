شاهد..شرطة يهبون لنجدة طفل أميركي سقط في بحيرة متجمدة

الوكيل الإخباري - هب أربعة من رجال الشرطة لمساعدة طفل كان يستغيث من الغرق في بحيرة متجمدة بولاية يوتا الأميركية.
لكن المهمة لم تكن سهلة، فغرق ضباط الشرطة الأميركية الأربعة لبعض الوقت قبل أن يتم إنقاذهم.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، السبت، أن الضابط الأربعة بالإضافة إلى المراهق خرجوا من هذه المحنة سالمين.
Four Utah police officers fell into a frozen lake while trying to rescue a teenager boy who had fallen through the ice.— Sky News (@SkyNews) February 12, 2022
The boy - and the police - all escaped from the water unscathed. https://t.co/hhDQuPJRZP pic.twitter.com/plC9y8hg1y
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