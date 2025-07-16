هل تشعر أن صديقك "يفهمك من نظرة"؟ العلم يثبت ذلك

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Journal of Neuroscience، حيث أُجريت على 175 متطوعًا، خضع 47 منهم لتصوير عصبي متخصص، وهو أسلوب تشخيصي يُستخدم لدراسة بنية الدماغ ووظائفه، ويسهم في تحليل المشاعر، والحالات الإدراكية، والاضطرابات العصبية.
وطُلب من المشاركين تقييم مدى جاذبية عدد من الإعلانات والمنتجات. وأظهرت النتائج أن تقييمات الأصدقاء كانت متقاربة جدًا، في حين اختلفت تقييمات الأشخاص الذين لا تربطهم علاقات صداقة. وكلما كانت العلاقة أقوى، زاد التشابه في ردود الفعل تجاه نفس المحفزات.
وقد بيّن التصوير الدماغي أن مناطق معينة في الدماغ، مسؤولة عن الإدراك والانتباه والذاكرة والتقييم الاجتماعي ونظام المكافأة، أظهرت نشاطًا متزامنًا لدى الأصدقاء، ما يعزز فرضية "التناغم الذهني" بين الأشخاص المقربين.
ويقدّم الباحثون تفسيرًا علميًا لما يُعرف شعبيًا بـ"قراءة الأفكار" بين الأصدقاء، وهي ظاهرة لطالما اعتُبرت غامضة، لكنها، وفق الدراسة، تعكس تفاعلات عصبية واقعية قابلة للقياس.
كما وجدت الدراسة أن نشاط دماغ الشخص قد يكون قادرًا على التنبؤ، بدقة، بسلوك صديقه، مثل اتخاذ قرار شراء منتج معين، ما يفتح المجال أمام استخدام هذه النتائج في مجالات كالتسويق، والعلوم السلوكية، وعلم النفس العصبي.
روسيا اليوم
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