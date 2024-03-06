شاهد صاعقة تضرب قلب طائرة بالجو في كندا

الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو مذهل على وسائل التواصل الاجتماعي، وثق اللحظة التي ضربت فيها صاعقة طائرة، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار فانكوفر الدولي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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وقال الشاب الذي شارك اللقطات لـCityNews إن ذلك حدث يوم 3 آذار ، قبل الساعة 7.30 مساء بقليل.



وشوهدت الطائرة - التي يبدو أنها تابعة لشركة طيران كندا كانت متجهة إلى مطار هيثرو في لندن - وهي تقلع من مطار فانكوفر الدولي قبل أن تضربها الصاعقة، وإذا بالسماء تضيء.



غير أن الطائرة أكملت مسارها على ما يبدو دون أن تتأثر.





pic.twitter.com/fUJM6Y6Y9Q WATCH: Shocking footage captured shows a plane hit by lightning near Vancouver International Airport, British Columbia March 5, 2024

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