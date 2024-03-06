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الأربعاء، 06-03-2024 12:34 م

شاهد صاعقة تضرب قلب طائرة بالجو في كندا

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الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو مذهل على وسائل التواصل الاجتماعي، وثق اللحظة التي ضربت فيها صاعقة طائرة، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار فانكوفر الدولي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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وقال الشاب الذي شارك اللقطات لـCityNews إن ذلك حدث يوم 3 آذار ، قبل الساعة 7.30 مساء بقليل.

وشوهدت الطائرة - التي يبدو أنها تابعة لشركة طيران كندا كانت متجهة إلى مطار هيثرو في لندن - وهي تقلع من مطار فانكوفر الدولي قبل أن تضربها الصاعقة، وإذا بالسماء تضيء.

غير أن الطائرة أكملت مسارها على ما يبدو دون أن تتأثر.

 

 

 

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