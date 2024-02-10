السبت 10-02-2024
الوكيل الاخباري
 

أماكن عرض مباراة النشامى وقطر في المحافظات

حماس تتهم الاحتلال بقتل الطفلة هند عمدا

15 مليون دينار مشتريات الأجهزة الخلوية واكسسواراتها عبر البطاقات البنكية في 2023

29 شهيدا وعشرات الاصابات في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

الإعلام الحكومي بغزة يحذّر من كارثة في رفح

رئيس بلدية رفح: نتوجه للمجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية

بعد استقبال نصرالله لعبد اللهيان.. حزب الله يصدر بيانا

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يتعمد استهداف طواقمنا

مشروع الشباب والتكنولوجيا يسعى لتوفير 10 آلاف وظيفة للشباب

نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: ارتكبنا أخطاء في الاستجابة للأزمة منذ 7 أكتوبر

السبت، 10-02-2024 09:53 ص

شاهد طائرة سقطت على طريق سريع واصطدمت بسيارتين في فلوريدا

aircraft-accidents


الوكيل الإخباري - في حادث مروع، قتل شخصان بعدما حاولت طائرة خاصة صغيرة القيام بهبوط اضطراري على الطريق سريع جنوب غربي فلوريدا، يوم الجمعة، مما أدى إلى اصطدامها بمركبتين وتوقف حركة المرور مع تصاعد عمود من الدخان الأسود في الهواء.

اضافة اعلان

 

وقالت دورية الطريق السريع في فلوريدا إن الطائرة صدمت أيضا شاحنة صغيرة على الطريق السريع.

 

 

 العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
نانا

بيت رعب في فرنسا.. جثث 100 قطة في ثلاجة منزل

Doc-P-1162452-638430890260785155

راكب يحاول فتح مخرج الطوارئ في طائرة بتايلاند

maxresdefault

مشهد مرعب... طفل يسير على حافة شرفة المنزل في أمريكا

201706060430393039

حاول انتشال الطفل من والديه بوضح النهار في امريكا - فيديو

17-4-660x330

ملثم يسرق 50 هاتف آيفون من أحد المتاجر في أمريكا

264166_1696650562

'خطأ طبي' أثناء الولادة ... قطع رأس رضيع يثير غضبا واسعا في أمريكا