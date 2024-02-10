شاهد طائرة سقطت على طريق سريع واصطدمت بسيارتين في فلوريدا

الوكيل الإخباري - في حادث مروع، قتل شخصان بعدما حاولت طائرة خاصة صغيرة القيام بهبوط اضطراري على الطريق سريع جنوب غربي فلوريدا، يوم الجمعة، مما أدى إلى اصطدامها بمركبتين وتوقف حركة المرور مع تصاعد عمود من الدخان الأسود في الهواء.
وقالت دورية الطريق السريع في فلوريدا إن الطائرة صدمت أيضا شاحنة صغيرة على الطريق السريع.
قتيلان بعد تحطم طائرة خاصة على طريق سريع في #فلوريدا اصطدمت في سيارة فور هبوطها بعد تعطل محركها#العربية pic.twitter.com/jVuqHEfQGl— العربية (@AlArabiya) February 10, 2024
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