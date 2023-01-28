شاهد صرخة طفلة سورية تدمي القلوب: ماتت أختي من البرد

ماتت اختي من البرد ماتت اختي مابعرف كيف 😭— فريق ملتقى أهل الخير التطوعي (@MghrdSwry) January 25, 2023
اقسم بالله العظيم لم أرى مثل هذا القهر
هل عجز المسلمين الوقوف مع أطفال سوريا
نشكو أمرنا إلى الله pic.twitter.com/EuOOSkchJt
وغلبت الدموع البرعمة، وهي تنقل واقعها المرير الذي وصلت إليه دون أي ذنب، لتصبح حديث الشبكة العنكبوتية، حيث انتشر مقطع فيديو يظهر حالة الطفلة كالنار في الهشيم، وحصد تعاطف الكثيرين مع المعاناة التي تكابدها بمخيمات النزوح، لكن لم يتضح أين ومتى بالضبط.
وقالت الطفلة باكية: "ماتت أختي من البرد.. ما بعرف كيف.. كل العالم دفيانين إلا نحن ما دفيانين.. الجو كثير برد برد".
وأوضحت أنها تعيش مع عائلتها وتعاني من قلة حطب التدفئة، فتنام دون أن تشعر بأطرافها من شدة البرد.
وأكدت أن شقيقتها قد توفيت من شدة البرد، بينما تقوم عائلتها بتشغيل "المدفئة" ويتجمعون حولها للتدفئة من شدة البرد.
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