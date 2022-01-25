شاهد...طبقات الجليد تزين كثبان الرمال في صحراء الجزائر

الوكيل الإخباري - نشر نشطاء جزائريون صورا لمنطقة صحراوية في بلادهم وهي مغطاة جزئيا بالثلوج، في مناسبة تعد الخامسة خلال الأربعين عاما الماضية.
ونشر المصور كريم بوشتاتة على حسابه في "إنستغرام" صور ومقاطع فيديو لتساقط تلوج وغطاء من الجليد يرقط مناطق صحراوية جرداء بالقرب من بلدة عين الصفراء الواقعة شمال غرب الجزائر.
وتبدو الصحراء في هذه الصور في حلة جديدة، وقد تزينت المنطقة المعروفة بدرجة حرارتها العالية بأغطية من الجليد في مشاهد خلابة تجمع المتناقضات.
صور جميلة جدا تم التقاطها في بلدة عين الصفراء الصحراوية - الجزائر هذا الأسبوع، مع وصول درجات الحرارة الى - 2 درجة مما أدى إلى هذا المشهد الجليد يغطي الرمال الصحراوية ..— هوميروس (@SHE5WN6ON) January 19, 2021
- karim bouchetata 📸 pic.twitter.com/hIsYWZlgsD
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