شاهد طب بديل بحرق الأعشاب ينتهي بكارثة في جسد عارضة أزياء في تايلاند

الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو مرعب للحظة اشتعال النيران بمريضة أثناء علاجها بالطب البديل في تايلاند، مما أدى إلى إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة.

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وفي التفاصيل، ذهبت عارضة أزياء تايلاندية، إلى عيادة لتجربة العلاج الحراري التايلاندي، والذي يتضمن حرق الأعشاب على بطنها للمساعدة على الهضم. وفي لقطات الحادث، بدت مرتاحة للغاية في البداية، وهي تتحدث إلى المساعدين وتبتسم وهي مستلقية على السرير مع منشفة وخليط من الأعشاب على بطنها.

ومع ذلك، عندما استخدمت الممرضة ولاعة شمعة لإشعال الخليط، انتشرت النيران على الفور تقريبًا إلى ملابسها والغطاء البلاستيكي الموجود تحتها.

ويظهر الفيديو وهي تتلوى وتصرخ من الألم عندما شعرت بالنار تشتعل على جلدها، ويبدو أن النار اندلعت من تحت البطانية التي تغطيها، وانتشرت حول ظهرها في غمضة عين.

وتدحرجت من السرير إلى الأرض بينما كانت ممرضة مذعورة تمسك بيديها، وحاولت أخرى إخماد الحريق ببطانية ثم وسادة. ومن المثير للصدمة أن الطبيب تراجع إلى مكان آمن في الزاوية بينما كان زميله وصديق المرأة يكافحان لإطفاء الحريق.



واستخدم المساعد الوسائد لإخماد النيران حتى تمكنوا من السيطرة على الحريق في العيادة في بانكوك، تايلاند.





لبنان 24

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