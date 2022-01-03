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الإثنين، 03-01-2022 10:05 ص

شاهد...ظاهرة نادرة تزين سماء مصر للمرة الأولى في 2022

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الوكيل الإخباري - زين قوس قزح سماء مصر للمرة الأولى في أول أيام عام 2022 في ظاهرة نادرة ورائعة .

وتصدر ظهور قوس قزح في محافظة سوهاج، محركات البحث على موقع «جوجل» الشهير، بعد أن زينت الظاهرة النادرة سماء مصر.

ورصد مجموعة من أهالي سوهاج، العديد من الصور التي توضح ظهور قوس قزح في ظاهرة نادرة الحدوث، وسط احتفاء المواطنين بها، وفقا لما رواه صالح فاروق، أدمن صفحة «سوهاج» وملتقط الصور قائلاً: «الأمطار استمرت عندنا بداية من الساعة 4 حتى نهاية اليوم».

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