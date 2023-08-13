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الأحد، 13-08-2023 11:55 ص

شاهد غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير في فلوريدا

اتاتت


الوكيل الإخباري - تمكن غواص من إنقاذ سمكة قرش، عثر عليها مربوطة بشعاب مرجانية وفي فمها خطاف معدني.

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وقال الغواص تاز فيلد الذي يعمل مدربا في مركز "أندر برشر دايفرز"، إن زوجته التي تعمل أيضا مدربة للغطس، أبلغته بعثورها على سمكة قرش عالقة بشعاب مرجانية بالقرب من ديستين بفلوريدا.

 

وتوجه فيلد مع زميله دان إلى الموقع الذي شوهد فيه القرش، حيث وجدوا خطافا كبيرا في فم السمكة التي يصل طولها إلى 7 أقدام.


وبعد تحرير سمكة القرش، أزال الغواصون أكثر من مائة قدم من خيوط الصيد المتشابكة من المنطقة لحماية الكائنات البحرية الأخرى من احتمال أن تعلق فيها.

 

 

 

 

سكاي نيوز 

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