شاهد ..فيضان نهر 'دنيبرو' يجرف مقابر عسكرية ألمانية

الوكيل الإخباري - أدى تدمير سد نوفاكاخوفكا ، يوم الاثنين ، إلى فيضان نهر “دنيبر” ، مما أدى إلى جرف مقبرة عسكرية ألمانية تعود إلى الحرب العالمية الثانية ، بحسب تقارير إعلامية.

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وتم تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ، حيث زعمت حسابات روسية وأوكرانية أنه أثر ضائع في مقبرة عسكرية ألمانية قديمة. وظهرت بعض الجماجم البشرية ، غرقت على سطح الأرض ، وبعض الجماجم بها خوذات يرتديها الجنود. جدير بالذكر أن سد “نوفو كاخوفكا” في منطقة “خيرسون” تعرض للقصف أثناء القتال بين الجيشين الروسي والأوكراني ، مما تسبب في تدفق المياه من سد ريفت فالي إلى إغراق العديد من الشوارع والساحات.

يقسم نهر دنيبر منطقة خيرسون التي تسيطر عليها أوكرانيا عن المنطقة الجنوبية التي تسيطر عليها القوات الروسية وهو ذو أهمية استراتيجية في طريق الحرب بين البلدين.





the flooding washed out old WW2 German trenches after russians blew up Kakhovka dam on Dnipro river 💀 Modern Nazis bring back the old Nazis:the flooding washed out old WW2 German trenches after russians blew up Kakhovka dam on Dnipro river 💀 pic.twitter.com/afRLyZox9G June 11, 2023

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