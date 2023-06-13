الثلاثاء 13-06-2023
الوكيل الاخباري

الجامعة العربية تُحذر من تنفيذ خطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية

صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي في 22 حزيران

مقتل أول مرتزق فنلندي في أوكرانيا

قاضي قضاة فلسطين: المشروع الإسرائيلي بتقسيم الأقصى ينذر بعواقب وخيمة

الجيش: إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

وفاتان واصابتان اثر انهيار جدار استنادي في عمان

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غدا - أسماء

الضمان: لا قرار بتأجيل أقساط سلف المتقاعدين للشهر الحالي

الأمن العام يعثر على الطفل المفقود عمر المحاميد

الثلاثاء، 13-06-2023 10:20 ص

شاهد ..فيضان نهر 'دنيبرو' يجرف مقابر عسكرية ألمانية

877


الوكيل الإخباري - أدى تدمير سد نوفاكاخوفكا ، يوم الاثنين ، إلى فيضان نهر “دنيبر” ، مما أدى إلى جرف مقبرة عسكرية ألمانية تعود إلى الحرب العالمية الثانية ، بحسب تقارير إعلامية.

اضافة اعلان


وتم تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ، حيث زعمت حسابات روسية وأوكرانية أنه أثر ضائع في مقبرة عسكرية ألمانية قديمة. وظهرت بعض الجماجم البشرية ، غرقت على سطح الأرض ، وبعض الجماجم بها خوذات يرتديها الجنود. جدير بالذكر أن سد “نوفو كاخوفكا” في منطقة “خيرسون” تعرض للقصف أثناء القتال بين الجيشين الروسي والأوكراني ، مما تسبب في تدفق المياه من سد ريفت فالي إلى إغراق العديد من الشوارع والساحات.

 

يقسم نهر دنيبر منطقة خيرسون التي تسيطر عليها أوكرانيا عن المنطقة الجنوبية التي تسيطر عليها القوات الروسية وهو ذو أهمية استراتيجية في طريق الحرب بين البلدين.

 

 

فيتو

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-1076947-638222373717540351

عريس يقود سيارته بسرعة 'صاروخية' في بريطانيا ... اليكم ما حصل

_119236983__119235038_c134f823-20d3-466d-a49f-0be459ebf157-1

فيديو وصور للمصريين القتلى بحريق اندلع بشكل 'خبيث ومتهور' بقبرص

Doc-P-1076877-638222102548458992

شاهد متسلق يغامر بحياته لتسلق برج عملاق دون حبال في كوريا

Competition_swimming_pool_block

'كائن عملاق'.. مفاجأة مرعبة داخل حمام سباحة في أمريكا - فيديو

6202312121739122620760

العثور على 4 كواكب أقزام غازية

السنافر-قرية

ما حقيقة العثور على 'قرية للسنافر' في اليمن - فيديو