شاهد قطري يقرأ شعرا في الحرم المكي ويثير تفاعلا

الوكيل الإخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من مقابلة لشاعر قطري في الحرم المكي وما قاله عن مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين.



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مقطع الفيديو المتداول جاء في مقابلة على قناة الإخبارية السعودية المملوكة للدولة نشرتها على صفحتها الرسمية بمنصة أكس.



ويقول فيها الشاعر: "التسهيلات العظيمة التي تقدمها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف بيت الله شيء تشكر عليه وأنا على يقين لو تجتمع دول لا تستطيع أن تفعل ما تفعله المملكة العربية السعودية في خدمة هذا البيت وضيوفه وتسهيل أمورهم".



عبد محانيه من الشوق يباس"..



الشاعر القطري حمد البريدي: خدمات المملكة المقدمة لزوار بيت الله أنا متيقن بأنه لو اجتمعت الدول لن تستطيع مضاهاتها pic.twitter.com/FJFX1X50e6 فيديو | "في بيتك ومن تحت عرش يناجيكعبد محانيه من الشوق يباس"..الشاعر القطري حمد البريدي: خدمات المملكة المقدمة لزوار بيت الله أنا متيقن بأنه لو اجتمعت الدول لن تستطيع مضاهاتها #الإخبارية March 30, 2024

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