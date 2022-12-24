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السبت، 24-12-2022 03:25 م

شاهد..كشف حقيقة فيديو تعرض رجل للصعق بسبب سماعة بلوتوث في الهند

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل على نطاق واسع مقطع فيديو يحذر من “استخدام سماعات البلوتوث بالقرب من القطارات الكهربائية والموجات العالية”، زاعما أنها تعرض لخطر الصعق الكهربائي. والحقيقة أن المقطع غير صحيح.

والحادثة الحقيقية ليست لها علاقة بسماعات البلوتوث، بل بسقوط كابل طاقة على مفتش تذاكر في مترو الأنفاق بالهند، وفق ما أفاد حساب “هيئة مكافحة الشائعات”.

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وأضاف الحساب على تويتر أن مفتش التذاكر نجا من هذه الحادثة بعد تلقيه العناية الكاملة رغم تأثره بحروق عديدة بجسمه.


وأظهر الفيديو سقوط رجل فجأة حين سقط عليه كابل التيار، مما تسبب في اشتعال ملابسه لفترة وجيزة وهو يسقط على قضبان مترو الأنفاق بإحدى محطات البنغال.


من جهتها، فتحت السلطات تحقيقا في الحادث بهدف اكتشاف أسباب انقطاع الكابل الكهربائي.

 

 

 

 

 

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