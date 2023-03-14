الثلاثاء 14-03-2023
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الثلاثاء، 14-03-2023 11:53 ص

شاهد لحظة جريان السيول في السعودية

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول بجوار جامعة الملك خالد في  السعودية ، جراء هطول الأمطار الغزيرة بالمنطقة.

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وأظهر مقطع الفيديو، جريان السيول في المنطقة بشكل شديد، وذلك بجانب جامعة الملك خالد.

وشهدت منطقة يوم الاثنين، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت مدينة أبها ومحافظات محايل وخميس مشيط والمجاردة وبارق والبرك والحريضة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص والحرجة ورجال ألمع.


وشملت الأمطار مراكز مركزي بللحمر والشعف وعقبتي ضلع والصماء، ارتوت على إثرها الأودية والشعاب، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم.

 

 

 

مصر اليوم

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