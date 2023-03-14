شاهد لحظة جريان السيول في السعودية

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول بجوار جامعة الملك خالد في السعودية ، جراء هطول الأمطار الغزيرة بالمنطقة.

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وأظهر مقطع الفيديو، جريان السيول في المنطقة بشكل شديد، وذلك بجانب جامعة الملك خالد.



وشهدت منطقة يوم الاثنين، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت مدينة أبها ومحافظات محايل وخميس مشيط والمجاردة وبارق والبرك والحريضة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص والحرجة ورجال ألمع.



وشملت الأمطار مراكز مركزي بللحمر والشعف وعقبتي ضلع والصماء، ارتوت على إثرها الأودية والشعاب، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم.



اللهم صيباً نافعاً. شكراً للمصور سيول هادرة بالقرب من جامعة الملك خالد القرعاء جنوب شرق أبهااللهم صيباً نافعاً. شكراً للمصور pic.twitter.com/nfSNBtfgA6 March 13, 2023

مصر اليوم

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