شاهد ما فعله رجال الشرطة عند سقوط شاب امام القطار في نيويورك

الوكيل الإخباري - كشف فيديو مروع عن لحظة إنقاذ ضباط شرطة نيويورك، لشاب (23 عامًا)، سقط على قضبان مترو الأنفاق قبل ثوان من وصول القطار.

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وقع الحادث الساعة 1:48 دقيقة فجر يوم السبت الماضي، بمحطة مترو إلمهورست في نيويورك.



وكان ضباط من قسم شرطة نيويورك يقومون بدورية عند أرصفة مترو الأنفاق في إلمهورست، عندما رأوا الشاب يسقط على القضبان دون سابق إنذار.



وحسب صحيفة "الإندبيندنت" البريطانية، أسرع ضباط الشرطة دون تردد نحو الرجل، الذي كان يبدو فاقدًا للوعي، وقاموا بمساعدة بسحبه إلى الرصيف بمساعدة بعض ركاب المترو.



وبعد ثوانٍ فقط وصل قطار إلى المحطة، بينما ظل الشاب فاقدًا للوعي، ولا يستجيب لمحاولات إفاقته، حسب رجال الشرطة.



وقد تم نقل الرجل إلى المستشفى من أجل فحصه.

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