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الإثنين، 10-01-2022 11:05 ص

شاهد..متزلجون علقوا في تلفريك فوق نافورة مياه في أمريكا

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الوكيل الإخباري - انفجر أنبوب للمياه في منتجع للتزلج في بيتش ماونتن بولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة، لتستهدف المياه متزلجين كانا يركبان "التلفريك" الذي عبر في فوق مكان انفجار الأنبوب .

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وتسمر الجمهور في المكان بلا حول ولا قوة، نتيجة قوة المياه المندفعة عمودياً في منتجع بيتش ماونتن، مكتفين بالمشاهدة، إلى أن استطاعا القفز من التلفريك من ارتفاع 25 قدماً.

وقالت إيما لوبينتو، إحدى المتزلجتين اللتين علقتا في التلفريك فوق نافورة المياه المتفجرة من الأنبوب، لشبكة محلية، إنها لا تزال تشعر بالألم. وأشارت إلى كدمات تغطي جسمها كله.

من جانبها أصدرت إدارة المنتجع بياناً، جاء فيه أنه "بمجرد أن بدأت المشكلة، اتخذت إجراءات لوقف المياه ومساعدة بقية المتزلجين على النزول من التلفريك".. بعد ذلك، أعيد فتح المنتجع.

 

 

البيان 

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