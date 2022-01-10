شاهد..متزلجون علقوا في تلفريك فوق نافورة مياه في أمريكا

الوكيل الإخباري - انفجر أنبوب للمياه في منتجع للتزلج في بيتش ماونتن بولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة، لتستهدف المياه متزلجين كانا يركبان "التلفريك" الذي عبر في فوق مكان انفجار الأنبوب .
وتسمر الجمهور في المكان بلا حول ولا قوة، نتيجة قوة المياه المندفعة عمودياً في منتجع بيتش ماونتن، مكتفين بالمشاهدة، إلى أن استطاعا القفز من التلفريك من ارتفاع 25 قدماً.
لحظات مرعبة.. متزلجون علقوا في تليفريك فوق نافورة مياهhttps://t.co/FQUGfAsUyC#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/np6p4CHyP2— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 9, 2022
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